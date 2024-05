Bambino di 9 anni attaccato dal pitbull di famiglia, azzannato al torace e alla gamba

0 Condivisioni acebook Twitter

Un bambino di 9 anni è stato gravemente ferito dopo essere stato attaccato dal cane di famiglia, un pitbull, nell’appartamento di famiglia a Milano.

Soccorsi e intervento

L’incidente è avvenuto ieri sera nel quartiere Adriano, in via Trasimeno, dove il bambino vive con i suoi genitori. Per ragioni ancora da determinare, il pitbull ha attaccato il bambino, causandogli ferite significative al torace e a una gamba. Immediatamente, gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), sono intervenuti sul posto.

Condizioni del bambino e provvedimenti adottati

Dopo essere stato stabilizzato dai medici e paramedici, il bambino è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda. Fortunatamente, sebbene le ferite siano gravi, non sono considerate preoccupanti per la vita del piccolo. Nel frattempo, il pitbull è stato trasferito al canile più vicino, dove rimarrà in osservazione obbligatoria, come previsto dalla procedura in questi casi. Non è ancora chiaro se l’animale abbia avuto comportamenti simili in passato.