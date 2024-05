Belen: “E’ finita con Elio Lorenzoni perché lui e mia madre non andavano d’accordo”

0 Condivisioni acebook Twitter

Belen Rodriguez, icona di spettacolo e bellezza, apre un nuovo capitolo nella sua vita amorosa, mostrando segni evidenti di felicità e serenità.

Un nuovo inizio per Belen

Dopo un periodo turbolento segnato dalla fine della relazione con Elio Lorenzoni, Belen Rodriguez ha trovato l’amore nuovamente. Il suo nuovo compagno, Angelo Edoardo, di origini siciliane e più giovane di lei di cinque anni, è entrato discretamente nella vita della showgirl. Sebbene la coppia abbia scelto di mantenere un basso profilo, non si sono sottratti a una vacanza insieme ai figli di Belen, con una gita a Disneyland che sembra suggellare un nuovo legame familiare.

La rottura con Lorenzoni

Il passato sentimentale di Belen non è stato privo di complessità, come evidenziato dalla sua recente separazione da Elio Lorenzoni. Belen ha rivelato durante un’intervista a Catteland su Radio Deejay: “Mia mamma non andava d’accordo con lui, ho capito che lo dovevo mandare a casa”. Questo conflitto, emerso durante le vacanze di Capodanno in Argentina, ha portato a una decisione definitiva, segnando la fine di una promessa d’amore nata durante un viaggio alle Maldive.

Un Capodanno turbolento

La festa di Capodanno ha segnato un momento critico per la relazione tra Belen e Lorenzoni. Secondo quanto raccontato da Belen, la tensione tra la madre Veronica e Lorenzoni ha raggiunto il culmine durante i festeggiamenti, portando alla rottura definitiva. “Mia mamma nella mia vita è proprio il mio termometro. Se mia madre inizia piano piano a guardare male la persona con la quale sto, lo fa fuori. Anche entro poco”, ha spiegato Belen.