Pensava fosse un innocuo raffredore, ma era un cancro al quarto stadio, la lotta disperata di una giovane madre

Il coraggio di Natalie Sue: dalla diagnosi di cancro alla guarigione

Da un semplice raffreddore a una diagnosi devastante

Natalie Sue, estetista in Florida e madre di un bambino, ha affrontato un viaggio emotivo straziante, che ha iniziato con quello che sembrava un innocuo raffreddore. Seguito da un mal di gola persistente, non aveva dato troppo peso ai sintomi fino a quando non ha notato un coagulo di sangue su un fazzoletto. Questo allarmante segnale l’ha portata al pronto soccorso il 13 maggio 2022, dove ha ricevuto una diagnosi spaventosa: quattro tumori polmonari e un melanoma maligno originato da un neo sul collo rimosso nel 2017. Nonostante il trattamento immediato, Natalie credeva di aver lasciato alle spalle il problema, per poi scoprire anni dopo quanto fosse grave la sua condizione.

Una prognosi scoraggiante

Il cancro di Natalie era avanzato al quarto stadio al momento della scoperta, con solo il 30% di probabilità di sopravvivenza oltre i cinque anni. “Il mio cuore si è spezzato. La prima cosa che dico al mio medico è ‘Morirò?’ e lui ha detto: ‘Non lo so’. Tutto il mio mondo era appena crollato,” ha condiviso Natalie. Nonostante il consiglio dei suoi parenti di cancellare un viaggio in Messico programmato, ha deciso di andare, considerandolo potenzialmente l’ultima vacanza della sua vita. Questa esperienza l’ha aiutata a rafforzarsi emotivamente per affrontare le sfide future.

La lotta per la guarigione

Rientrata in Florida, Natalie ha intrapreso otto mesi di chemioterapia e immunoterapia, un percorso terapeutico estremamente difficile che l’ha portata fino al limite fisico. La chemioterapia ha causato un’insufficienza epatica, costringendola a dipendere fortemente da steroidi. Dopo 276 giorni di trattamenti intensi, Natalie ha annunciato su Instagram di aver sconfitto il cancro. “L’ho fatto! Ho sconfitto il cancro allo stadio 4!” ha esclamato, ricevendo un’ondata di supporto dalla sua comunità online. Concludendo un podcast recente, ha espressamente ringraziato per il supporto ricevuto, definendo la sua sopravvivenza come “una sensazione incredibile” dopo aver affrontato probabilità così basse.