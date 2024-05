Incidente stradale, coinvolti quattro veicoli, auto finisce in una scarpata, un morto e sette feriti, tre gravissimi

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragico incidente a Luino: un morto e sette feriti

Dettagli dell’incidente

Oggi, sabato 4 maggio, si è verificato un grave incidente stradale a Luino, in provincia di Varese, coinvolgendo quattro veicoli. L’evento è avvenuto intorno alle 15 sulla strada provinciale 61, vicino alla diga artificiale di Creva, al confine con la Svizzera.

La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine, ma è noto che uno dei veicoli coinvolti è precipitato in una scarpata dopo un volo di 3 metri dal punto d’impatto.

Intervento dei soccorsi

Immediatamente, sono intervenute diverse squadre di soccorso, comprese ambulanze, automediche e i vigili del fuoco del distaccamento di Luino.

Un uomo è stato estratto dalle lamiere del suo veicolo e trasportato urgentemente in ospedale. La polizia locale ha chiuso il tratto di strada interessato per facilitare le operazioni di soccorso e recupero.

Condizioni dei feriti

Il bilancio dell’incidente è risultato una vittima e sette feriti. Tra i feriti, due sono stati giudicati in condizioni gravi e trasportati via elisoccorso agli ospedali più vicini di Como e Milano. Un terzo ferito è attualmente in condizioni disperate. Le identità del deceduto e dei feriti non sono state rivelate, ma si sa che le età dei coinvolti variano tra i 40 e i 50 anni. Le indagini sono in corso per chiarire le cause esatte dell’incidente e eventuali responsabilità.