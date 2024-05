Chiara Ferragni è rimasta sola, rottura tra l’influencer e la nuova agenzia di comunicazione, “Dissacordi sulla strategia”

0 Condivisioni acebook Twitter



Comunicazione in crisi: Chiara Ferragni e l’agenzia Community interrompono la collaborazione

Rottura tra Ferragni e Community

L’agenzia di comunicazione trevigiana Community, incaricata da Chiara Ferragni per rilanciare la sua immagine a seguito dello scandalo legato al “caso pandoro”, ha deciso di interrompere la collaborazione con l’imprenditrice digitale.

Questa notizia è stata riportata dal Gazzettino, che cita fonti vicine alla società fondata da Auro Palomba, attuale CEO dell’agenzia. Nonostante le sollecitazioni, i rappresentanti di Community hanno scelto di non commentare le indiscrezioni.

Disaccordi sulla strategia

La decisione di terminare il rapporto lavorativo sembra essere stata influenzata dalla mancata aderenza di Ferragni alle strategie proposte da Community per il rilancio della sua figura pubblica. Questa agenzia faceva parte di una task force selezionata dalla stessa Ferragni e dai suoi collaboratori in risposta al tumulto mediatico che l’ha colpita. Anche Ferragni non ha rilasciato dichiarazioni riguardo alle voci del presunto distacco dall’agenzia di comunicazione.

Un nuovo capitolo a Los Angeles

Intanto, Ferragni sta trascorrendo un periodo a Los Angeles, lontana dai riflettori italiani e dalla pressione mediatica. “Dove tutto è iniziato”, ha scritto sui social, riferendosi agli inizi della sua carriera negli Stati Uniti. È accompagnata dai suoi amici più stretti, tra cui Filippo Fiora, Veronica Ferraro e Chiara Biasi, che la stanno supportando in questo momento delicato. Dall’altra parte, Fedez è stato avvistato mentre sembra corteggiare Ludovica Di Gresy, esponente dell’alta borghesia milanese, durante il release party di Capo Plaza.