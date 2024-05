Malore durante la notte, febbre a 40, Monica muore a 26 anni tra le braccia della madre

0 Condivisioni acebook Twitter



La tragica fine di Monica Fraulin a soli 26 anni

Improvviso declino di salute

Monica Fraulin di Caorle, dopo aver lottato contro un grave malessere che le aveva causato febbre fino a 40 gradi, sembrava essersi ripresa mercoledì. Tuttavia, un improvviso peggioramento all’alba di ieri ha visto la sua salute declinare rapidamente. La madre, disperata, ha chiamato il 118 intorno alle 6 del mattino dall’appartamento popolare di Strada Brussa a Castello di Brussa, dove vivevano. Nonostante l’arrivo rapido dei soccorsi da Portogruaro, hanno trovato Monica in condizioni critiche, con il cuore che faticava a battere.

Sforzi vani dei soccorritori

I medici hanno tentato disperatamente rianimazioni prolungate, cercando di salvare Monica, ma i loro sforzi sono stati vani. È deceduta tra le braccia della madre, lasciando la comunità di Castello in uno stato di profondo lutto. “Abbiamo sentito la sirena dell’ambulanza all’alba, non avevamo capito però dov’era diretta. Siamo sgomenti per questa tragedia che tocca noi tutti. Monica è una ragazza che è cresciuta qui. Ora staremo vicino alla mamma,” raccontano i vicini.

Una vita segnata dalle avversità

Monica, nata a Udine, aveva affrontato sfide significative ben prima di questo tragico evento. Dopo la morte di suo padre Bruno, avvenuta solo un paio di anni fa, era stata colpita da una grave malattia che l’aveva costretta a sottoporsi a chirurgia alla testa. Anche se le cure avevano portato a una quasi completa riabilitazione, non aveva ancora trovato lavoro e rimaneva a casa per assistere la madre. Dopo aver completato i suoi studi a Portogruaro, dove si era diplomata all’istituto commerciale Luzzatto, le sue speranze e i suoi sogni sono stati bruscamente interrotti. Ora la comunità si prepara a dare l’ultimo saluto a Monica, con un funerale che sarà probabilmente celebrato nella chiesa parrocchiale di Castello.