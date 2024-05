Perde conoscenza in casa davanti la madre, bimba di 10 anni muore in circostanze misteriose

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia a Montecchio: muore bambina di 10 anni, cause ancora ignote

Il drammatico evento

A Montecchio Emilia, una bambina di soli 10 anni ha perso la vita in circostanze misteriose. L’incidente è avvenuto giovedì scorso nella sua casa, sotto gli occhi della madre. Improvvisamente, la bambina ha perso conoscenza e si è accasciata al suolo. La madre ha prontamente chiamato il soccorso, ma nonostante l’arrivo tempestivo delle ambulanze della Croce Arancione e dell’autoinfermieristica di Montecchio, unitamente all’automedica reggiana e all’elisoccorso di Parma, i tentativi di rianimazione cardiopolmonare si sono rivelati inutili. Il cuore della piccola non ha più ripreso a battere.

Trasporto e dichiarazione di morte

Nonostante le condizioni critiche, la bambina è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma. Giunta al reparto di rianimazione, è stata successivamente dichiarata morta. L’Ausl reggiana ha già programmato un’autopsia per determinare le precise cause del decesso, che al momento rimangono sconosciute. La comunità e la famiglia attendono risposte, sperando che l’autopsia possa offrire qualche chiarimento sulla tragica perdita.

La città in lutto

Il dolore ha invaso non solo la famiglia della bambina ma tutta la comunità di Montecchio.

“Un altro angelo è volato in cielo troppo presto. Ora sei nelle braccia del tuo nonno, che si prenderà cura di te. Riposa in pace piccola nostra, sarai sempre nei nostri cuori. Le tue zie e cugine ti ameranno sempre,” ha scritto su Facebook una zia della bambina. Anche il sindaco, Fausto Torelli, ha espresso il proprio cordoglio, sottolineando come il dolore sia forte per l’intera comunità:

“Un dolore fortissimo per tutta la comunità – ha scritto – che in questo momento si stringe alla famiglia. Ai due genitori e a tutti i familiari va il nostro pensiero e abbraccio sentito.”