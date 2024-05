“Non è facile scrivere questo messaggio!” Jannik Sinner annuncia che non parteciperà agli internazionali d’Italia a Roma

0 Condivisioni acebook Twitter

Jannik Sinner non parteciperà agli Internazionali d’Italia a Roma a causa di un infortunio all’anca. Ha annunciato il ritiro su Instagram e punta al recupero per Roland Garros.

La decisione di Sinner

Jannik Sinner, il numero due del tennis mondiale, ha scelto di non partecipare agli Internazionali d’Italia a Roma. Questa decisione è stata comunicata tramite un post sulla sua pagina Instagram. Il talento di Sinner era molto atteso al Foro Italico, tuttavia, un infortunio all’anca lo ha costretto a ritirarsi precedentemente dal torneo di Madrid, influenzando negativamente la sua preparazione. I medici hanno suggerito prudenza, evitando così ulteriori complicazioni fisiche. “Non è facile scrivere questo messaggio ma dopo aver parlato di nuovo con i medici e gli specialisti dei miei problemi all’anca devo annunciare che purtroppo non potrò giocare a Roma,” ha dichiarato Sinner.

Il supporto dei fan e il lavoro di recupero

Sinner esprime un profondo rammarico per non essere in grado di competere in uno dei suoi tornei preferiti. Nonostante l’assenza, ha confermato che visiterà comunque Roma e farà capolino al Foro Italico. “Ovviamente sono molto triste di non aver recuperato, essendo uno dei miei tornei preferiti in assoluto. Non vedevo l’ora di tornare e giocare a casa davanti al pubblico italiano. Verrò comunque a Roma per qualche giorno e passerò al Foro Italico. Grazie per i vostri messaggi di supporto che apprezzo tantissimo! Ora lavorerò con la mia squadra e i medici per essere pronto per Roland Garros,” ha aggiunto il tennista, mostrando gratitudine verso il sostegno ricevuto dai suoi fan.

Futuro e prospettive

Nonostante l’infortunio, Sinner è focalizzato sul suo recupero e sul ritorno in campo per i prossimi importanti appuntamenti sportivi, come il Roland Garros. Il suo staff sta lavorando intensamente su un programma di fisioterapia e riabilitazione per garantire il miglior recupero possibile. Questa pausa forzata è vista come un’opportunità per rafforzarsi e tornare più competitivo. “Ora lavorerò con la mia squadra e i medici per essere pronto per Roland Garros. A presto, forza,” conclude il messaggio di Sinner, trasmettendo un senso di speranza e determinazione verso il futuro.