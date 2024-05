Si sottopone a un intervento di routine che ha un esito fatale, muore a 28 anni Michela Andretta

0 Condivisioni acebook Twitter

Michela Andretta aveva solo 28 anni quando un comune intervento chirurgico all’orecchio ha avuto un esito fatale, lasciando in lutto familiari e amici.

Un tragico risveglio

Michela Andretta, una giovane residente di Acilia, si era recata alla clinica Fabia Mater per un intervento apparentemente semplice: l’asportazione di un angioma all’orecchio sinistro. L’operazione, durata due ore, si è conclusa con la drammatica notizia comunicata ai familiari: Michela non c’era più, deceduta a causa di un arresto cardiaco. “Era un intervento di routine”, aveva detto il fidanzato Andrea Carboni, sfidando ogni aspettativa di un esito così devastante. Nonostante le precauzioni e le precedenti operazioni affrontate senza problemi da Michela, nessuno avrebbe potuto prevedere una simile tragedia.

Disperazione e azione legale

La scomparsa di Michela ha gettato nella disperazione i suoi cari, rappresentati dall’avvocato Marina Colella. Il fidanzato Andrea, ex calciatore e noto allenatore di calcio giovanile, ha immediatamente contattato le autorità per fare luce sull’accaduto. I carabinieri hanno sequestrato la cartella clinica e iniziato un’indagine. Il giorno seguente, il procuratore Francesco Paolo Marinaro ha ordinato l’autopsia per determinare le precise cause della morte. “Si può comprendere in che stato d’animo siano i familiari”, ha dichiarato l’avvocato Colella. “Michela era una ragazza sana e innamorata della vita.”

Ricordando Michela

Michela è ricordata dai suoi amici per la sua dolcezza e il suo costante sorriso. Ballerina appassionata di hip hop e sognatrice di una vita familiare con il suo Andrea, la sua improvvisa scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile. Tra le immagini dei viaggi e dei momenti felici condivisi su social network, emergono l’amore e l’affetto che legavano Michela a chi la conosceva. La sua attività come lash artist e l’amore per il suo cagnolino rimangono testimonianza della sua passione per la vita, ora tragicamente interrotta.