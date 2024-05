Scuola organizza gita masolo per gli studenti con voti alti, scopia il caos

0 Condivisioni acebook Twitter

La scuola secondaria Italo Calvino, parte dell’Istituto Niccolò Tommaseo di Torino, ha recentemente organizzato una gita a Milano

Non tutti gli studenti hanno avuto la possibilità di partecipare: solo quelli con una media del 8 o superiore sono stati inclusi. Questa decisione è stata presa dal consiglio di classe che ha optato per un criterio di merito, limitando la partecipazione a 15 studenti per scuola, come richiesto dalla radio sponsor dell’iniziativa.

“La docente di lettere coinvolge i ragazzi in un’infinità di iniziative e uscite” – ha spiegato la preside della scuola Lorenza Patriarca – “ha ritenuto di scegliere sulla base del merito riferito a risultati scolastici di almeno 7 e 8 e assenza di note disciplinari”.

Impatto sui studenti esclusi

Tra gli esclusi vi erano studenti con difficoltà di apprendimento e disabilità, i quali hanno continuato le attività scolastiche mentre i loro compagni partivano. Patriarca ha commentato la situazione dello studente con disabilità: “la docente di sostegno ha valutato con il consiglio di classe che la ‘gita’ per lui non fosse utile e che gli avrebbe creato solo dello stress. Ma è l’unica uscita in cui lui non è stato coinvolto”.