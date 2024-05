Ritrovata inaspettatamente Milena Santirocco, l’insegnante di danza era sparita da diversi giorni

1 Condivisioni acebook Twitter

Milena Santirocco, insegnante di danza scomparsa, è stata ritrovata dopo giorni di ricerca.

Circostanze misteriose dietro la scomparsa

La maestra di danza e fitness Milena Santirocco, originaria di Lanciano, è stata ritrovata inaspettatamente dopo sei giorni di assenza. Era sparita da Torino di Sangro e la sua scomparsa aveva scatenato una vasta mobilitazione di ricerca che includeva vigili del fuoco, protezione civile, sommozzatori, e l’uso di droni ed elicotteri. Queste ricerche si sono estese fino a Termoli, ma non avevano dato frutti fino a ieri.

In una svolta improvvisa, Milena è stata ritrovata a Castel Volturno, presso il bar “Due Punto Zero”. Qui, in evidente stato di agitazione, ha chiesto di usare un telefono per contattare i suoi familiari. I gestori del bar l’hanno riconosciuta come la donna scomparsa e hanno immediatamente chiamato i soccorsi. La polizia, già impegnata nel caso, è intervenuta prontamente.

Dopo il ritrovamento: indagini e salute

Una volta localizzata, Milena è stata sottoposta a controlli sanitari e si trova ora in buona salute, assistita dalla polizia nel commissariato locale. La sua auto era stata ritrovata giorni prima a Torino di Sangro con una ruota forata. La polizia, sotto la guida del pubblico ministero Silvia Di Nunzio, sta ancora indagando su ciò che è accaduto nei giorni della sua scomparsa e se vi fossero altre circostanze dietro il suo allontanamento.

La comunità, i familiari e gli amici di Milena avevano temuto il peggio, e la notizia del suo ritrovamento ha portato grande sollievo. Restano però molte domande aperte sulla ragione della sua scomparsa e su dove si trovasse durante questi giorni.