Si accorge dell’autovelox, rallenta molto e viene multato per eccesso di lentezza

Una situazione insolita su una strada di Grosseto finisce con una doppia multa per un automobilista.

I dettagli dell’incidente

Un curioso caso di multa per “eccesso di lentezza” è emerso recentemente nella provincia di Grosseto, dove un operatore sanitario è stato sanzionato mentre guidava sulla strada statale Aurelia. L’uomo, abituato a percorrere quel tratto, aveva notato un autovelox e deciso di ridurre significativamente la velocità per evitare sanzioni per eccesso di velocità. Tuttavia, questa precauzione si è rivelata controproducente.

Consequenze della cautela eccessiva

Non solo è stato multato per aver rallentato troppo, creando un potenziale intralcio alla circolazione, ma ha anche ricevuto una seconda multa per l’utilizzo del telefono cellulare mentre guidava. Stando al racconto, l’uomo ha utilizzato il suo smartphone per filmare la postazione dell’autovelox e gli agenti della polizia provinciale. Il comandante della polizia provinciale, Stefano Pacini, ha confermato l’accaduto, sottolineando i pericoli del rallentamento brusco, specialmente in presenza di veicoli pesanti come i camion.

Le sanzioni ammontano a un totale di 224 euro.