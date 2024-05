Donna 36enne sta raggiungendo le amiche per un aperitivo, improvvisamente un uomo la colpisce al volto più volte con una catena di ferro

0 Condivisioni acebook Twitter

Una serata tranquilla si trasforma in un incubo per una donna aggredita violentemente al Pigneto.

Dettagli dell’aggressione

Una donna di 36 anni è stata vittima di una brutale aggressione mentre si dirigeva verso il Pigneto a Roma per un appuntamento con le amiche. L’aggressore, un uomo di 25 anni originario del Bangladesh, l’ha attaccata improvvisamente mentre camminava lungo via Casilina. Dopo averla assalita fisicamente, l’uomo ha estratto una catena dalla tasca e ha iniziato a colpirla violentemente al volto, causandole gravi ferite.

Reazione e soccorso

In un disperato tentativo di fuga, la vittima si è lanciata in strada, riuscendo a fermare un’auto e a chiedere aiuto. L’automobilista ha prontamente soccorso la donna, portandola via dalla pericolosa situazione. Successivamente, la vittima è stata curata al pronto soccorso dell’ospedale Vannini, dove le sono stati dati dieci giorni di prognosi a causa delle lesioni subite.

Intervento delle autorità

Le autorità sono intervenute rapidamente grazie alla testimonianza di una passante che aveva osservato la scena dalla finestra di casa sua. La testimone ha aiutato la polizia a individuare l’aggressore, noto frequentatore di un bar in zona Torpignattara e già segnalato per comportamenti molesti e violenti. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere a Regina Coeli in attesa di convalida dell’arresto, con le accuse di violenza sessuale, porto di oggetti atti a offendere e lesioni.