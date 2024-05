Tv Talk, Paolo Bonolis diretto su Stefano De Martino probabile conduttore di “Avanti un altro”

0 Condivisioni acebook Twitter

Paolo Bonolis ha recentemente discusso il suo futuro televisivo e l’eventualità di un ritorno in Rai, durante la sua partecipazione a TvTalk. Ha anche menzionato Stefano De Martino come possibile successore alla conduzione di “Avanti un Altro” su Canale 5.

Il futuro di Bonolis tra Mediaset e Rai

Paolo Bonolis, storico conduttore televisivo, ha confermato che continuerà a guidare il programma “Avanti un Altro” per almeno un altro anno, rispettando un impegno preso con Pier Silvio Berlusconi. Tuttavia, Bonolis non esclude future possibilità in Rai, rispondendo con un enigmatico “tutto può essere” riguardo le voci che lo vorrebbero alla conduzione di Sanremo 2025. “La domanda mia è di rimbalzo: a fare che? Non lo so, posso venire a fare TvTalk,” ha scherzato Bonolis, dimostrando la sua tipica ironia.

Possibili cambiamenti alla conduzione di “Avanti un Altro”

Nel corso della sua intervista, Bonolis ha anche parlato del possibile futuro senza di lui alla conduzione di “Avanti un Altro”. Ha suggerito Stefano De Martino come un candidato ideale per succedergli, lodando il suo approccio ludico e coinvolgente nella conduzione televisiva. “Servirebbe qualcuno, laddove lasciassi, che avesse la stessa dimensione ludica. Credo che Stefano De Martino sarebbe molto bravo a farlo,” ha detto Bonolis. Tuttavia, De Martino ha recentemente firmato un contratto triennale con la Rai, complicando la possibilità di un immediato passaggio.

Le alternative e la continuità

Mentre il futuro di “Avanti un Altro” potrebbe vedere un cambio alla sua guida, Bonolis ha escluso Gerry Scotti come possibile sostituto, notando che Scotti è già impegnato con successo in altre trasmissioni. “Gerry non credo che abbia piacere, ha delle sue trasmissioni che vanno tremendamente bene, quindi credo prosegua nella sua traiettoria,” ha spiegato Bonolis.