Travolta da un’auto di grossa cilindrata che si dà alla fuga, muore ragazza di 21 anni

Una tragedia a Napoli all’alba di oggi: una giovane di 21 anni è stata tragicamente uccisa in un incidente stradale. L’auto responsabile si è data alla fuga senza lasciare tracce.

Incidente mortale nella zona occidentale di Napoli

La tragedia si è consumata intorno alle 6:30 di mattina su via Cattolica, una strada che collega la zona di Cavalleggeri d’Aosta a Coroglio. La vittima, una ragazza di 21 anni, stava rientrando a casa con tre amiche dopo una serata trascorsa fuori. Dopo aver percorso pochi metri in auto, la ragazza ha chiesto alla sua amica alla guida di fermarsi per scambiarsi di posto, essendo lei la proprietaria del veicolo. Mentre scendeva dal sedile posteriore per passare al volante, è stata colpita improvvisamente da un veicolo, descritto dai testimoni come un SUV di grossa cilindrata, che l’ha investita uccidendola all’istante.

La fuga dell’auto pirata

L’auto che ha causato l’incidente non si è fermata a prestare soccorso e ha immediatamente abbandonato il luogo dell’incidente, scomparendo senza lasciare tracce. Questo comportamento ha reso ancora più drammatici i momenti successivi all’incidente, con amici e passanti che hanno assistito impotenti alla scena.

Indagini in corso per trovare il responsabile

Le forze dell’ordine, subito intervenute sul posto, hanno iniziato le indagini per identificare e catturare il responsabile. La Polizia Municipale di Napoli sta lavorando alacremente, raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini di videosorveglianza della zona nella speranza di riuscire a identificare il veicolo fuggitivo.