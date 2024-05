Sale in macchina da solo, mette in moto per gioco e l’auto inizia la discesa, la mamma lo trascina con violenza fuori dal veicolo, bambino di 10 anni trasportato in ospedale

0 Condivisioni acebook Twitter

Un bambino di dieci anni ha rischiato di causare un grave incidente ieri a Tarcento, in provincia di Udine, dopo aver involontariamente messo in moto l’auto di famiglia. Fortunatamente, l’intervento tempestivo della madre ha evitato il peggio, nonostante il bambino abbia subito ferite lievi.

Momenti di tensione a Tarcento

Il drammatico evento si è verificato nel primo pomeriggio di sabato nel cortile dell’abitazione della famiglia, situata nella località di Collalto di Tarcento. Il bambino, che stava giocando all’esterno, ha approfittato di un momento di distrazione dei genitori per salire sull’auto parcheggiata e, giocando nell’abitacolo, ha accidentalmente avviato il motore.

Il salvataggio della madre

L’auto ha iniziato a muoversi lentamente essendo in lieve discesa. La madre del bambino, accortasi immediatamente di quello che stava accadendo, ha reagito prontamente. Si è lanciata all’inseguimento del veicolo e, dopo averlo raggiunto, è riuscita ad aprire la portiera e a tirare fuori il figlio prima che l’auto potesse schiantarsi. Durante l’operazione di salvataggio, tuttavia, il bambino ha subito ferite a una gamba e a un braccio, quest’ultimo lussato.

Conseguenze e indagini

Nonostante le ferite, il bambino non è gravemente lesionato, ma l’incidente ha generato grande apprensione. È stato trasportato in codice di media gravità all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stato prontamente curato. I carabinieri sono intervenuti per indagare sull’accaduto e valutare la responsabilità degli adulti presenti, con particolare attenzione alla possibile omessa sorveglianza di minore da parte dei genitori. Restano da chiarire alcuni dettagli, come il fatto se il bambino abbia girato la chiave o rimosso il freno a mano per mettere in moto l’auto.