Puglia, tir invade corsia opposta e impatta contro mini cooper, l’auto sfonda il guardrail, morte due persone

Incidente mortale sulla statale 106 verso Castellaneta

Tragico scontro sulla SS106

Un grave incidente mortale ha avuto luogo poco prima delle 16:00 sulla statale 106, in direzione di Castellaneta. Un camion, per cause ancora da accertare, ha invaso la corsia opposta, causando un violento impatto frontale con un’autovettura che sopraggiungeva.

Catastrofico impatto e conseguenze

Dopo lo scontro, il tir ha sfondato il guardrail, invadendo la carreggiata opposta e colpendo altre auto in transito. Alcuni veicoli sono stati spinti oltre il cavalcavia a seguito dell’impatto. Le informazioni preliminari indicano la presenza di due vittime, ma i dettagli esatti sono ancora in fase di verifica.