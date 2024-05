Bari, nel pieno della notte aiuta il figlio bloccato senza benzina su una strada provinciale, viene investito e ucciso da un’auto pirata

0 Condivisioni acebook Twitter

Pino Babbo muore tragicamente mentre aiuta il figlio senza benzina; è in corso la ricerca del pirata della strada.

Aiuto notturno finisce in tragedia

Pino Babbo, un uomo di 60 anni, è stato tragicamente ucciso mentre aiutava suo figlio, rimasto senza benzina sulla strada Cozze-Conversano, vicino alla loro città di Conversano. L’incidente è avvenuto in piena notte, quando il figlio, in viaggio con sua moglie, ha chiamato il padre dopo che la loro auto si era fermata improvvisamente. Nonostante fosse stato svegliato dal sonno, Pino non ha esitato a soccorrere il figlio, dimostrando un grande spirito di sacrificio familiare.

Per un gesto di generosità

Pino ha prontamente preso una tanica, l’ha riempita di benzina e si è diretto sul luogo dove il figlio lo attendeva. Mentre stava versando il carburante nel serbatoio per permettere al figlio di proseguire il viaggio, una tragedia ha interrotto questo gesto di generosità.

“Mentre lo aiutava versando il carburante nel serbatoio della vettura è stato travolto da una macchina sopraggiunta ad alta velocità alle sue spalle,” racconta un testimone dell’incidente. Pino Babbo è morto sul colpo, lasciando una famiglia e una comunità in lutto.

Ricerca del responsabile

Dopo l’incidente mortale, le autorità hanno immediatamente avviato una caccia al pirata della strada responsabile della morte di Pino Babbo.