Proiettile vagante colpisce e uccide bimba di soli 3 anni mentre era in auto con i genitori

Una bambina di tre anni, Ty’ah Settles, è stata tragicamente uccisa da una pallottola vagante durante una sparatoria a Washington, diventando la più giovane vittima di violenza nella città quest’anno.

Tragico venerdì sera a Washington

Il tragico incidente è avvenuto venerdì sera, il 3 maggio, nel sud-est di Washington, la zona con il più alto tasso di criminalità della città. Ty’ah Settles, una bambina afroamericana di soli tre anni, è stata colpita da una pallottola mentre viaggiava in auto con la sua famiglia. La piccola era seduta nel suo seggiolino quando un proiettile vagante, sparato durante una sparatoria in strada da sconosciuti, l’ha tragicamente raggiunta.

Contesto di crescente violenza

Questo doloroso evento segna Ty’ah come la 58esima vittima di omicidio quest’anno nel sud-est di Washington, e tristemente la più giovane. La sparatoria in cui è stata coinvolta Ty’ah non è stato un caso isolato; la stessa giornata ha visto un altro episodio di violenza nelle vicinanze, dove uno studente di liceo è stato sfiorato alla testa da un proiettile che ha attraversato la finestra della sua aula. Fortunatamente, lo studente non ha subito gravi ferite.

Aumento della criminalità e necessità di interventi

Questi incidenti sono parte di una serie di atti violenti che hanno colpito Washington durante e dopo la pandemia di Covid-19. Nonostante un generale incremento della criminalità nelle principali città americane in quel periodo, Washington ha registrato un aumento particolarmente marcato. L’anno scorso, la città ha segnato un picco record di omicidi, il più alto degli ultimi venticinque anni. Questa situazione allarmante sottolinea la necessità impellente di interventi efficaci per migliorare la sicurezza e proteggere i cittadini, specialmente i più vulnerabili come i bambini.