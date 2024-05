Sulla litoranea perde il controllo della moto e viene sbalzato sul terreno, muore centauro 23enne

0 Condivisioni acebook Twitter

Un giovane di 23 anni ha perso la vita in un incidente motociclistico seguito da un incendio sulla litoranea di Quartu Sant’Elena.

Incidente fatale sulla litoranea

Un tragico incidente ha avuto luogo questo pomeriggio lungo la litoranea di Quartu Sant’Elena, coinvolgendo un giovane motociclista di 23 anni originario di Sinnai. La dinamica dell’incidente è attualmente sotto indagine da parte della polizia locale di Quartu. L’evento si è verificato poco prima delle 18:00, quando il giovane, mentre guidava la sua moto lungo la strada, ha perso il controllo del veicolo.

La dinamica e le conseguenze

Il centauro stava percorrendo un tratto di via Liguria quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della moto, finendo fuori strada. A seguito della caduta, la moto ha preso fuoco e il giovane è stato sbalzato sul terreno. Nonostante la pronta reazione di alcuni automobilisti presenti, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi, la situazione si è rivelata disperata.

Intervento dei soccorsi e indagini in corso

Sul posto sono rapidamente intervenuti la polizia locale, i vigili del fuoco, gli agenti del Commissariato di Quartu e i soccorritori del 118. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono in corso per chiarire le esatte circostanze che hanno portato al fatale incidente, mentre la comunità locale rimane scossa da questa tragica perdita.