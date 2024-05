Puglia, incidente ss106, scontro frontale tir-auto, morti una donna di 45 anni e un uomo di 46 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Due persone sono morte e una è rimasta ferita in un incidente stradale sulla statale 106 Jonica, vicino Castellaneta Marina.

Tragedia sulla statale 106 Jonica

Nel pomeriggio di oggi, domenica 5 maggio, un tragico incidente si è verificato sulla statale 106 Jonica, vicino allo svincolo per Castellaneta Marina, nel Tarantino. Un violento scontro tra un autotreno carico di frutta e un’auto ha causato due vittime e un ferito. L’impatto ha causato il ribaltamento del mezzo pesante e ha spinto l’auto fuori strada, facendola finire in una scarpata adiacente.

Vittime e sopravvissuti

Le vittime dell’incidente sono state identificate come un uomo di 46 anni, originario di Noci ma residente a Mottola, e una donna di 45 anni, anch’essa residente a Mottola. Entrambi viaggiavano sull’auto coinvolta. Il conducente del tir, proveniente da Monopoli, è rimasto ferito nell’incidente. Le loro identità sono state confermate da fonti ufficiali.

Interventi e indagini in corso

Subito dopo l’incidente, sul posto sono intervenuti i soccorsi, inclusi il 118, le forze dell’ordine e il personale dell’Anas. Quest’ultimo si è occupato del ripristino della circolazione, dato che la strada è stata chiusa temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli coinvolti. Le indagini sono attualmente in corso per chiarire la dinamica esatta dello scontro e per determinare eventuali responsabilità.