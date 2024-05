Entra nel cassonetto dei vestiti, rimane incastrato tutta la notte e muore soffocato

0 Condivisioni acebook Twitter

A Canonica d’Adda un uomo è stato trovato senza vita all’interno di un cassonetto per la raccolta di vestiti usati.

Una scoperta sconcertante

Questa mattina, intorno alle 7.50, le autorità sono state allertate per un ritrovamento inquietante in via dell’Artigianato, dove si trova un’isola ecologica. Un uomo, di origine nordafricana e sulla trentina, è stato trovato deceduto all’interno di un cassonetto giallo. L’uomo appare essere rimasto incastrato mentre tentava di recuperare alcuni indumenti dal contenitore, trovandosi poi impossibilitato a liberarsi e, infine, soffocando.

Intervento immediato e indagini in corso

Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), accompagnati da vigili del fuoco e carabinieri della stazione di Treviglio. Nonostante il tempestivo arrivo di un’automedica e un’ambulanza, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, il cui corpo non presentava documenti identificativi. Al momento, la vittima rimane non identificata, e non risultano segnalazioni o denunce di scomparsa che potrebbero aiutare a chiarire la sua identità. Le forze dell’ordine stanno procedendo con le indagini e hanno programmato di effettuare il rilevamento delle impronte digitali nella speranza di poter dare un nome all’uomo e informare i suoi familiari della tragica notizia.