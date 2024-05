Bambino di 11 anni colpito violentemente ai genitali durante una partita con gli amici, muore in ospedale

0 Condivisioni acebook Twitter

Un tragico incidente ha colpito la comunità di Lohegaon, a Pune, dove un bambino di 11 anni, identificato come Shambhu Kalidas Khandve, noto ai suoi amici come Shaurya, è morto mentre giocava a cricket con gli amici.

Il tragico incidente

Durante una partita amichevole in una palestra locale, Shaurya è stato colpito violentemente dai genitali da una palla di cricket lanciata con forza dal battitore. L’incidente, che è stato ripreso dalle telecamere a circuito chiuso dell’impianto sportivo, mostra il momento in cui il giovane, colpito, si accascia al suolo, tramortito. Nonostante i rapidi sforzi dei suoi amici di trasportarlo urgentemente in ospedale, Shaurya è arrivato privo di sensi e, purtroppo, non è stato possibile rianimarlo.

Il video

Le immagini del circuito chiuso, utilizzate dalle autorità per ricostruire gli eventi, evidenziano una dolorosa verità: la partita si stava giocando senza le dovute protezioni sportive, che sono essenziali nel cricket per prevenire infortuni di questo tipo.