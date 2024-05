Tamponamento a catena blocca il traffico sulla SS16 verso Brindisi

0 Condivisioni acebook Twitter

Un tamponamento a catena ha causato notevoli disagi sulla SS16 direzione Brindisi, generando lunghe code e rallentamenti.

Cosa è successo sulla SS16

Un incidente a catena si è verificato oggi sulla SS16 in direzione Brindisi, vicino a Bari Carrassi. Diversi veicoli sono stati coinvolti in quello che è sembrato un effetto domino, tipico delle alte velocità e della vicinanza tra i veicoli in movimento. La dinamica esatta dell’incidente è ancora sotto indagine, ma le prime segnalazioni indicano che la scarsa distanza di sicurezza tra i veicoli potrebbe aver giocato un ruolo chiave. Le autorità hanno chiuso temporaneamente la strada, causando significative code che si estendono per vari chilometri.

Risposta delle autorità e impatto sul traffico

Immediatamente dopo l’incidente, la polizia stradale e i soccorsi si sono precipitati sul posto per gestire la situazione e assistere gli eventuali feriti. Nonostante non si siano registrate gravi lesioni, l’impatto sull’ordine pubblico e sul traffico è stato notevole. La polizia ha lavorato per deviare il flusso dei veicoli e per riaprire la strada il più velocemente possibile. Gli automobilisti sono stati invitati a cercare vie alternative e a mantenere la calma per evitare ulteriori incidenti.