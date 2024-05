Undicenne ha fatto una rapina in un supermercato, i carabinieri stanno vagliando i social per rintracciarlo

0 Condivisioni acebook Twitter

Un ragazzino di 11 anni ha sorpreso tutti a Ferrara per la sua audace rapina in un supermercato, portando via una somma ingente.

Audacia in pieno giorno

A Ferrara un ragazzo di soli 11 anni ha eseguito una rapina in un supermercato locale. Entrato nel negozio durante l’orario di apertura, il giovane si è furtivamente diretto verso un’area riservata esclusivamente ai dipendenti. Qui, con una mossa audace, ha preso le chiavi da una cassetta e aperto la cassaforte. Dall’interno, ha sottratto tre astucci che contenevano l’incasso totale del giorno precedente.

Confronto e fuga

Una delle commesse, notando il comportamento sospetto del ragazzo, ha tentato di intervenire. La situazione è rapidamente degenerata in una colluttazione durante la quale il giovane ha spintonato la donna per poi darsi alla fuga. Durante lo scontro, il ragazzino ha perso lo zaino che conteneva due dei tre astucci rubati. Nonostante ciò, è riuscito a scappare con il rimanente astuccio, che ancora custodiva oltre 6mila euro in contanti.

Indagini e implicazioni sociali

Per risalire all’identità del giovane ladro, la polizia ha dovuto ricorrere all’analisi delle immagini di videosorveglianza ed esaminare i social network. La polizia ha segnalato il caso alla procura dei minori.