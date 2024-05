Il voto è troppo basso, studente aspetta fuori dall’istituto il professore e lo prende a schiaffi

0 Condivisioni acebook Twitter

Un episodio di violenza scolastica si è verificato all’uscita di scuola quando uno studente di 16 anni ha aggredito il proprio professore per un voto considerato ingiusto.

L’aggressione fuori dall’istituto

Un ragazzo di 16 anni, frequentante l’Istituto tecnico commerciale di Corigliano-Rossano, ha perso la calma a seguito di un voto basso ricevuto dopo un’interrogazione. L’evento si è svolto immediatamente fuori dall’istituto scolastico: il giovane ha atteso il termine delle lezioni e, al momento dell’uscita del professore, lo ha affrontato verbalmente con toni accesi e poi fisicamente, sferrandogli diversi schiaffi. “Mi hai dato un voto troppo basso,” ha esclamato lo studente mentre insultava il docente e lo colpiva.

Intervento delle forze dell’ordine

L’incidente ha richiesto l’intervento immediato delle autorità. I carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano sono intervenuti sul posto, conducendo le indagini preliminari. In seguito all’aggressione, anche il personale del 118 è stato chiamato per fornire assistenza medica al professore, che fortunatamente non ha subito ferite gravi. Nonostante l’aggressione subita, il professore ha deciso di non sporgere denuncia contro il suo studente, almeno per il momento.