Svaligia un appartamento, poi si stende sul letto e si addormenta, i proprietari lo trovano ancora addormentato nel loro letto, arrestato ragazzo 19enne

Un giovane di 19 anni viene arrestato dopo essersi addormentato nell’appartamento che stava svaligiando a Roma, lasciando dietro di sé una storia tanto incredibile quanto vera.

Inizio del furto e sonno improvviso

Un giovane ladro, originario della Tunisia e senza fissa dimora, decide di intrufolarsi in un appartamento nel cuore di Roma, precisamente in via Ludovico Muratori. Conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti incidenti, il ragazzo sembra avere un piano ben chiaro. Raccoglie oggetti preziosi e li infila nello zaino, accumulando un bottino di circa 4.000 euro. Tuttavia, il suo schema va presto in frantumi quando, sopraffatto dalla stanchezza o forse influenzato da sostanze, cede al sonno proprio sul letto dei proprietari dell’appartamento. Il tentativo di furto si trasforma così in un riposo non programmato, con il ladro che si lascia andare a un sonno profondo tra le mura che avrebbe voluto derubare.

Scoperta e chiamata alle autorità

Il ritorno dei proprietari dell’appartamento si trasforma in una scena quasi comica. Trovano il ladro, ignaro di tutto, addormentato nel loro letto. La sorpresa iniziale lascia presto spazio all’azione: i proprietari non esitano a chiamare i Carabinieri. “L’abbiamo trovato nel nostro letto,” riportano con incredulità ma prontezza, descrivendo la scena ai Carabinieri della compagnia di piazza Dante, che rispondono immediatamente alla chiamata. Gli agenti arrivano sul posto e si trovano di fronte a una scena insolita: un ladro addormentato, completamente indifeso e inconsapevole del suo imminente arresto.

Convalida dell’arresto e conseguenze

Il giorno seguente, la situazione prende una piega ufficiale quando il giudice convalida l’arresto del giovane ladro, imponendogli inoltre un divieto di dimora nel comune di Roma.