Otto e mezzo, Lilli Gruber apre la sua trasmissione con una frecciata al vetriolo contro Enrico Mentana: “L’incontinenza è una brutta cosa”

La Gruber esprime frustrazione per i ritardi frequenti di Otto e Mezzo, attribuendo a Enrico Mentana la responsabilità per l’estensione del TGLa7.

Inizio ritardato e frustrazione in diretta

Lilli Gruber, la nota conduttrice di “Otto e Mezzo” su La7, si è mostrata visibilmente contrariata durante la trasmissione di ieri sera, a causa dell’orario di inizio insolitamente tardivo del programma. Abituata a salutare il pubblico alle 20:30, Gruber ha dovuto attendere fino alle 20:46 per dare il via alla puntata, esprimendo il suo disappunto in diretta: “Buonasera e benvenuti alle 20 e 46, non alle otto e mezzo”.

Sfogo contro Mentana

La causa del ritardo è stata rapidamente attribuita alla lunga durata del TGLa7, condotto da Enrico Mentana, che precede “Otto e Mezzo” nella programmazione di La7. Con un notevole sforamento di 40 minuti nella sua edizione di ieri, il telegiornale ha spinto Gruber a fare un commento pungente: “L’incontinenza è una brutta cosa”. Questa osservazione, sebbene velata, è stata chiaramente diretta a Mentana, il quale è spesso protagonista di prolungamenti del suo segmento.

Ricorrenza dei ritardi

Non è la prima volta che “Otto e Mezzo” subisce ritardi nell’inizio. Già la scorsa settimana, il programma era iniziato alle 20:48. L’accumulo di questi inconvenienti ha evidentemente portato a una crescente frustrazione per Gruber, che ieri non ha potuto trattenersi dal manifestare il suo disappunto in onda.