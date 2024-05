Mistero per la morte di un tabaccaio, il suo cadavere trovato in casa con lividi sul collo

0 Condivisioni acebook Twitter

Morte misteriosa a Jesolo: tabaccaio trovato deceduto in casa. Indagini in corso per chiarire le cause, tra ipotesi di delitto e incidente.

La scoperta del corpo

A Jesolo, un tabaccaio di 64 anni, Roberto Basso, è stato scoperto senza vita nella sua casa in via Antiche Mura 5. L’uomo, che viveva da solo dopo la scomparsa della madre, è stato trovato in circostanze misteriose che hanno subito allertato le forze dell’ordine.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Donà, assieme agli specialisti dei Ris e della medicina legale di Padova. “Le cause del decesso non sono state rese note,” ma non si esclude che possa trattarsi di un omicidio, data la natura delle ferite riscontrate sul corpo.

Vita e relazioni del deceduto

Roberto Basso gestiva una tabaccheria nel Lido di Jesolo e aveva interessi economici condivisi con un fratello in un hotel locale.

La morte del tabaccaio ha lasciato una profonda tristezza nella comunità, specialmente tra i vicini e i parenti che vivono nella stessa area, compresi alcuni cugini. La sua abitazione, una villetta isolata rispetto ad altri edifici residenziali, è ora al centro delle indagini per chiarire le dinamiche della sua morte.

Indagini e ipotesi

Il ritrovamento di segni sul collo di Basso, che suggeriscono la possibilità di uno strangolamento, aggiunge un elemento di gravità al caso.

“Sul collo di Basso sarebbero stati trovati alcuni segni”, ha affermato il medico legale, che potrebbero indicare una morte violenta. Queste ipotesi dovranno essere confermate dall’autopsia, ordinata dal pm Zorzi, incaricato delle indagini. Al momento, tutte le piste rimangono aperte, inclusa quella di un possibile incidente domestico che avrebbe potuto causare le lesioni fatali.