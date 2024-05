Totonomi per Sanremo, la Rai pensa di affiancare Alessandro Cattelan a Carlo Conti

0 Condivisioni acebook Twitter

Alessandro Cattelan, tra il ritorno a X Factor e il sogno di Sanremo 2025

Alessandro Cattelan e l’interesse di Sky

Il noto presentatore Alessandro Cattelan è al centro di un’interessante contesa televisiva per la prossima stagione. Secondo informazioni riportate dal sito Dagospia, Sky sarebbe molto interessata a riportare Cattelan alla conduzione di X Factor, il popolare show di talenti che ha già condotto per dieci anni. L’offerta di Sky non si limiterebbe a questo: pare infatti che gli sia stato proposto anche uno spazio tutto suo in seconda serata, simile al format di “E poi C’è Cattelan”, tentando così di sfruttare la sua popolarità e carisma in orari più tardivi.

Il progetto Rai e la prospettiva Sanremo

Parallelamente, il gruppo di lavoro di Cattelan sarebbe incline a continuare la collaborazione con la Rai, dove il conduttore ha già avuto successo con programmi come “Stasera C’è Cattelan” e “Da vicino nessuno è normale”. L’obiettivo ambizioso per Cattelan in Rai sarebbe la conduzione del Festival di Sanremo nel 2025, magari in coppia con Carlo Conti, come suggerisce Dagospia. Questa mossa rappresenterebbe un importante avanzamento nella carriera del presentatore e un ritorno alle grandi platee della prima serata nazionale.

Decisioni future e potenziali collaborazioni

Le opzioni per Cattelan sono quindi particolarmente allettanti. Da un lato, il ritorno a un ambiente familiare con Sky, arricchito da nuove opportunità creative in seconda serata; dall’altro, la possibilità di ascendere ulteriormente nella carriera televisiva italiana con uno dei ruoli più prestigiosi, quello di conduttore di Sanremo, insieme a Carlo Conti. In una recente apparizione, Cattelan ha espressamente manifestato il suo interesse per Sanremo, affermando: “Condurlo sarebbe una sfida, se mi chiamano rispondo presente”. Ora rimane da vedere quale delle due strade sceglierà il popolare conduttore per la sua carriera futura.