Si schianta con l’auto contro un semaforo, Alessio, rider di una pizzeria, muore a soli 26 anni

A soli 27 anni, Alessio Passeri perde la vita in un tragico incidente stradale a Roma, lasciando dietro di sé una comunità in lutto e molte domande senza risposta.

Incidente fatale in viale di Torre Maura

Il 27 aprile, alle prime luci dell’alba, si è consumata una tragedia che ha spezzato la giovane vita di Alessio Passeri. Residente nel quartiere Giardinetti e impiegato come addetto alle consegne in una pizzeria, Alessio ha perso il controllo della sua Citroën C1, schiantandosi contro un semaforo in viale di Torre Maura. L’impatto è avvenuto poco dopo le 4:30, all’altezza del civico 82, con una violenza tale che nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, per Alessio non c’è stato nulla da fare. “Il personale del 118 ha tentato in tutti i modi di rianimarlo, ma è stato inutile,” hanno riferito i soccorritori. Viaggiava con due amiche, entrambe sopravvissute ma gravemente ferite e attualmente ricoverate in condizioni critiche.

Le indagini sulla dinamica

Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle pattuglie del VII Gruppo Tuscolano della polizia locale, intervenute sul posto per i rilievi. “I vigili dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente per capire cosa abbia fatto uscire il ragazzo fuori strada,” si apprende dalle autorità. Tra le ipotesi considerate ci sono l’eccessiva velocità o un possibile malore improvviso. Le testimonianze delle sopravvissute e le registrazioni delle telecamere di sorveglianza lungo il tratto di strada saranno cruciali per fare luce sull’accaduto.

Commozione e cordoglio a Pontecorvo

Alessio, fervente tifoso della Roma e con radici familiari a Pontecorvo, era molto legato al suo paese d’origine. La notizia della sua morte ha scosso profondamente la comunità locale e i messaggi di cordoglio non si sono fatti attendere. Il sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo, ha espresso il proprio dolore: “La nostra comunità piange ancora una volta una giovane vita spezzata tragicamente. Un abbraccio a tutta la famiglia, a nome personale e dell’intera amministrazione comunale, per questa tragedia.” L’autopsia verrà eseguita nei prossimi giorni, mentre i funerali si terranno nel quartiere di Torre Maura, dove Alessio viveva con la sua famiglia.