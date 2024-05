Non torna a casa dopo una serata con amici, lo zio lo va a cercare e trova la sua auto in una scarpata, Stefano muore a 20 anni

0 Condivisioni acebook Twitter



A soli 20 anni, Stefano Velea perde tragicamente la vita in un incidente stradale ad Ascoli, cadendo con la sua auto da un ponte.

Tragica notte lungo la strada provinciale

Nella notte tra sabato e domenica, Stefano Velea, un giovane di origini romene residente ad Ascoli, ha subito un fatale incidente stradale. Guidando la sua Opel Corsa, per cause ancora non chiarite, ha perso il controllo del veicolo, sfondando il parapetto di un ponte lungo la strada provinciale di Lisciano, al confine tra Marche e Abruzzo. La vettura è precipitata per dieci metri, terminando la sua corsa in fondo a una scarpata, dove si è schiantata rovinosamente.

Ritrovamento drammatico

L’incidente, avvenuto in un tratto isolato, non è stato notato fino alla mattina seguente. Preoccupati per il mancato ritorno a casa, i genitori di Stefano, insieme ad altri familiari, hanno iniziato le ricerche. Lo zio del giovane, notando il parapetto danneggiato, ha scoperto la tragica scena: l’auto distrutta e il corpo di Stefano all’interno. “Abbiamo subito capito che qualcosa di terribile era accaduto quando abbiamo visto il parapetto sfondato,” ha raccontato lo zio.

Indagini in corso

Le autorità hanno avviato un’indagine per determinare le esatte cause dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella di un possibile malore improvviso o le condizioni della strada, resa scivolosa dall’umidità.

Questi dettagli saranno fondamentali per comprendere cosa abbia spinto Stefano fuori strada, causando il tragico epilogo. Nel frattempo, la comunità locale si stringe attorno alla famiglia Velea, condividendo il dolore per la perdita di una vita così giovane e piena di promesse.