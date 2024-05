Operato alle adenoidi, bimbo di sette mesi muore improvvisamente dopo una settimana

0 Condivisioni acebook Twitter

Un lutto improvviso ha colpito una famiglia di Abbiategrasso, Milano, dove un bambino di soli sette mesi è deceduto inaspettatamente mentre dormiva nella sua culla. La tragedia è avvenuta a solo una settimana di distanza da un intervento chirurgico alle adenoidi, suscitando interrogativi sulla possibile correlazione tra l’operazione e il decesso.

Un dramma familiare

La mattina di lunedì 6 maggio, in un appartamento di via Omboni ad Abbiategrasso, si è consumato un evento tragico. Il piccolo, che una settimana prima era stato sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere le adenoidi, ha manifestato un malore improvviso mentre si trovava nella sua culletta. I familiari hanno immediatamente chiamato i soccorsi, ma nonostante gli sforzi del personale medico, arrivato prontamente sul posto con un’ambulanza e un’automedica, la situazione si è rivelata disperata fin dall’inizio.

Tentativi disperati di salvataggio

Gli operatori sanitari, di fronte alla gravità della situazione, hanno deciso di sollevare un elisoccorso per trasferire il bambino all’ospedale Fornaroli di Magenta, il centro di soccorso più vicino. Anche qui, i medici hanno tentato in tutti i modi di salvare la vita del piccolo, ma purtroppo, dopo brevi e intensi tentativi, hanno dovuto dichiarare il decesso e comunicare l’amara notizia ai genitori.

Indagini in corso per chiarire le cause

Il sospetto che l’intervento subito dal bambino possa avere avuto un ruolo nel tragico esito ha portato le autorità sanitarie a intraprendere indagini cliniche approfondite. È prevista l’esecuzione di un’autopsia sul corpo del neonato per determinare con precisione le cause del decesso e per verificare se esista un legame diretto con l’intervento chirurgico recente. Questo passaggio è essenziale per comprendere appieno le circostanze che hanno portato alla perdita di una vita così giovane e per rispondere alle numerose domande che questa tragedia ha sollevato.