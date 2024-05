Chiara Ferragni compie 37 anni, “Questo l’anno più buio, sto iniziando un nuovo capitolo della mia vita”

0 Condivisioni acebook Twitter

In un momento difficile, Chiara Ferragni celebra i suoi 37 anni con affetto e resilienza, pronta a una nuova partenza.

Un compleanno “speciale”

Il 7 maggio, Chiara Ferragni compie 37 anni e, nonostante le sfide che sta affrontando nella sua vita personale e professionale, trova motivo di celebrazione e gratitudine. Definisce questo compleanno come “speciale”, esprimendo gratitudine per l’amore ricevuto da figli, famiglia e amici. “Questo è un compleanno speciale per me. Come donna e madre vedo che tutto ciò che potrei desiderare è proprio qui: l’amore dei miei figli, della mia famiglia e degli amici al mio fianco,” ha condiviso sui social, ringraziando tutti coloro che le stanno mostrando sostegno e amore.

Rifugio negli affetti in un anno difficile

Quest’anno rappresenta un periodo di notevoli turbamenti per l’imprenditrice, con la fine del suo matrimonio e incertezze nella carriera a causa di accuse legali e la perdita di partnership importanti come quella con Pantene. Nonostante ciò, Chiara si è rifugiata nell’affetto dei suoi cari e nella determinazione di andare avanti. Ha recentemente viaggiato a Los Angeles, dove ha iniziato la sua carriera, in cerca di nuove opportunità e ispirazioni professionali. “Quando pochi cercano di ferire, la vostra gentilezza mi ispira mentre inizio questo nuovo capitolo della mia vita,” ha aggiunto, evidenziando la forza trovata nel sostegno ricevuto.

Un nuovo inizio

Chiara Ferragni non si lascia abbattere dagli ostacoli e guarda al futuro con speranza e determinazione. Il suo viaggio a Los Angeles segna il tentativo di ricominciare e di riscoprire le proprie radici professionali in un luogo che ha significato molto per la sua carriera. In questo momento di difficoltà, l’amore e il supporto di chi le è vicino sono più preziosi che mai, fornendo il coraggio necessario per affrontare e superare le sfide.