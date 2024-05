Puglia, picchia la giovane compagna incinta, la ragazza perde il bambino

0 Condivisioni acebook Twitter

Un grave caso di violenza domestica a Lecce porta all’arresto di un uomo per aver causato la perdita del bambino alla compagna incinta.

Arresto per maltrattamenti in famiglia

I carabinieri della stazione di Racale hanno arrestato un uomo di 32 anni, della provincia di Lecce, accusato di avere aggredito fisicamente la sua compagna incinta. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, dopo una segnalazione al 112 per una lite domestica nell’appartamento di Torre Suda marina, nel comune di Racale. Al loro arrivo, i militari hanno trovato la donna con evidenti segni di violenza fisica, tra cui ematomi derivanti da calci e pugni.

Consequenze tragiche di una violenza inaudita

La vittima, gravemente ferita, è stata immediatamente trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Gallipoli. Qui, i medici hanno purtroppo constatato l’interruzione della gravidanza al terzo mese. La perdita del bambino aggiunge una dimensione ancor più tragica a questo caso di violenza domestica, sottolineando la gravità delle azioni dell’aggressore.

Indagini in corso per fare giustizia

L’uomo è attualmente detenuto nel carcere di Lecce, mentre la Procura di Lecce prosegue nelle indagini per chiarire tutti i dettagli di questo terribile episodio. Questo caso ha riacceso il dibattito sulla necessità di maggiore protezione e supporto per le vittime di violenza domestica, specialmente quelle in una condizione di vulnerabilità accresciuta come la gravidanza.