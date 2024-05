Bari, il programma completo della Festa di San Nicola

0 Condivisioni acebook Twitter

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2024

18.00 Baia San Giorgio. Processione con il Quadro del Santo. Santa Messa presieduta dal Rettore della Basilica, fr. Giovanni DISTANTE OP. Imbarco del Quadro

20.30 Piazza Federico II di Svevia. Partenza del Corteo Storico

22.30 Piazza San Nicola. Arrivo del Corteo Storico

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2024

PROCESSIONE A MARE

04.30 Apertura della Basilica. Lancio di Diane della Ditta Emotion Fireworks di Gioia del Colle (Bari)

05.00-07.30-09.00-10.30-12.00-13.00-18.30 Basilica San Nicola. Sante Messe 06.45 Basilica San Nicola. Processione con la Statua del Santo Itinerario della Processione: Basilica San Nicola – Via delle Crociate – Via Carmine – Arco della Neve – Piazza Odegitria – Via Federico II di Svevia – Strada San Domenico – Via dell’Intendenza – Corso Vittorio Emanuele II – Corso Cavour – Molo San Nicola

09.45 Molo Sant’Antonio. Spettacolo Pirotecnico della Ditta Emotion Fireworks di Gioia del Colle (Bari)

10.00 Molo San Nicola. Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc.zaRev.ma Mons. Giuseppe SATRIANO, Arcivescovo di Bari-Bitonto e Delegato Pontificio per la Basilica. Benedizione del Mare e imbarco della Statua del Santo

12.00 Basilica San Nicola e Molo San Nicola. Supplica alla Madonna di Pompei

18.30 Molo San Nicola. Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Franco LANZOLLA, Parroco della Cattedrale di Bari

20.00 Molo San Nicola. Sbarco della Statua del Santo e processione fino a Piazza del Ferrarese. Accensione delle Luminarie della Ditta Paulicelli srl Società Benefit di Ceglie del Campo (Bari) Itinerario della Processione: Molo San Nicola – Via Eroi del Mare – Corso Cavour – Piazza del Ferrarese

22.00 Molo Sant’Antonio. Spettacolo Pirotecnico della Ditta Emotion Fireworks di Gioia del Colle (Bari)

GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2024

937° ANNIVERSARIO DELLA TRASLAZIONE (1087-2024) • PRELIEVO DELLA SANTA MANNA

07.30 – 09.30 – 11.00 Basilica San Nicola. Sante Messe

08.00 Molo Sant’Antonio. Lancio di Diane della Ditta Emotion Fireworks di Gioia del Colle (Bari)

12.00 Piazza del Ferrarese. Santa Messa 18.00 Basilica San Nicola. Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua Beatitudine il Cardinale Pierbattista PIZZABALLA O.F.M., Patriarca Latino di Gerusalemme, insieme con Sua Ecc.za Mons. Giuseppe SATRIANO, Arcivescovo di Bari-Bitonto e Delegato Pontificio per la Basilica. Prelievo della Santa Manna

22.00 Molo Sant’Antonio. Spettacolo Pirotecnico della Ditta Emotion Fireworks di Gioia del Colle (Bari)

VENERDÌ 10 MAGGIO 2024

TRASFERIMENTO DELLA STATUA DEL SANTO IN CATTEDRALE

17.00 Piazza del Ferrarese. Processione fino alla Cattedrale Itinerario della Processione: Piazza del Ferrarese – Piazza Mercantile – Via Palazzo di Città – Piazza Sant’Anselmo – Piazza San Marco – Via Carmine – Arco della Neve – Piazza Odegitria – Cattedrale

DOMENICA 19 MAGGIO 2024

RIENTRO DELLA STATUA DEL SANTO IN BASILICA

07.30-9.00-10.30-12.00-13.00-18.30-20.30 Basilica San Nicola. Sante Messe

16.30 Cattedrale. Rientro della Statua del Santo in Basilica Itinerario della Processione: Cattedrale – Piazza Odegitria – Arco delle Neve – Via Tancredi – Strada del Carmine – Stada San Marco – Piazzetta Sant’Anselmo – Via dei Gesuiti – Strada Fragigena – Piazza Mercantile – Via Venezia – Strada Santa Scolastica – Strada Martinez – Piazzetta 62 Marinai – Basilica San Nicola

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2024

FESTA DELLA TRASLAZIONE SECONDO IL CALENDARIO GIULIANO

06.00 Basilica San Nicola. Accoglienza dei Pellegrini Ortodossi

07.30-9.30 Chiesa di San Gregorio. Sante Messe 08.00 Basilica San Nicola. Divina Liturgia

18.30 Basilica San Nicola. Santa Messa