L’Isola dei Famosi 2024, flop clamoroso la conduzione di Vladimir Luxurya, Ilary Blasi sta scaldando i motori per una sostituzione

Ilary Blasi potrebbe ritornare alla conduzione de L’Isola dei Famosi nel 2025, in seguito alle difficoltà riscontrate da Vladimir Luxuria nell’edizione corrente del reality show, che ha registrato un calo significativo degli ascolti.

Performance in calo e critiche alla conduzione

L’edizione 2024 de L’Isola dei Famosi, guidata da Vladimir Luxuria, sta affrontando notevoli sfide in termini di ascolti, che non hanno soddisfatto le aspettative. Auditel ha rilevato un calo significativo rispetto alle edizioni precedenti, anche quelle condotte da Ilary Blasi, che pur non essendo straordinarie in termini di ascolti, mantenevano comunque un margine di due punti percentuali superiore rispetto ai dati attuali.

Rumors di cambiamenti e possibile sostituzione

Secondo fonti vicine alla produzione, Banijay, la società che detiene i diritti del format, non sarebbe soddisfatta della scelta di affidare la conduzione a Luxuria e starebbe già valutando alternative. Le discussioni con Mediaset riguardo al futuro del programma sono in corso, con la possibilità che Ilary Blasi possa essere riconsiderata per il ruolo di conduttrice.

Ilary Blasi in attesa di conferme

Mentre le trattative continuano, Ilary Blasi sta considerando la possibilità di un ritorno, con la sua partecipazione al programma “Battiti Live” su Canale 5 che potrebbe fungere da test per la sua definitiva conferma alla guida de L’Isola dei Famosi nel 2025. Nel frattempo, esistono speculazioni che Banijay possa anche esplorare l’opzione di spostare il format su un’altra rete, mantenendo Blasi come conduttrice.