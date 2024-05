Botta e risposta al veleno tra Lilli Gruber e Enrico Mentana, lei: “incontinente”, lui: “prendo distanza dalla maleducata”

0 Condivisioni acebook Twitter

Enrico Mentana, il direttore e conduttore del TGLa7, ha replicato duramente a Lilli Gruber dopo che questa, nella trasmissione “Otto e Mezzo”, lo ha criticato per i ritardi nella programmazione, arrivando a descrivere la situazione come “L’incontinenza è una brutta cosa”.

Contestazione degli ascolti e difesa della professionalità

Mentana ha difeso la propria condotta professionale evidenziando il successo degli ascolti del suo telegiornale. “Dall’uno al nove per cento in mezz’ora. Questa è la curva degli ascolti – del tutto simile a quelle dei giorni precedenti – del TGLa7 di ieri sera, segnato da fatti importanti e in continuo aggiornamento”, ha spiegato il giornalista su Instagram. Ha sottolineato come il telegiornale abbia raggiunto un picco di 1.582.000 spettatori, pari all’8.3% di share, nonostante un lead-in debole.

Critiche dirette e distanze prese

Il disappunto di Mentana non è solo verso Gruber, ma anche verso la rete, che secondo lui non ha difeso adeguatamente la sua posizione. “A quel tg però ha imprevedibilmente fatto seguito un giudizio grevemente sprezzante nei miei confronti da parte di chi conduceva il programma successivo, che pure è ogni sera diretto beneficiario di quella curva ascendente,” ha commentato Mentana, sottolineando l’assenza di sostegno da parte dei vertici di La7. Concludendo il suo sfogo, ha dichiarato: “A questo punto le distanze, come è doveroso, le prendo io, dai maleducati e dagli ignavi”.