Fedez, Pomeriggio 5 gli chiede di fare gli auguri a Chiara Ferragni, la reazione del rapper è inaspettata

Ai microfoni di Pomeriggio 5, Fedez ha rifiutato di fare gli auguri di compleanno a Chiara Ferragni in modo pubblico, creando un momento di tensione con il giornalista Michel Dessì.

Un’intervista che prende una piega inaspettata

In un episodio del talk show di Myrta Merlino su Canale5, Fedez era ospite per discutere vari temi, tra cui le sue iniziative benefiche e le controversie legali con il Codacons. Verso la fine dell’intervista, il giornalista Michel Dessì ha colto l’occasione per chiedere all’artista di fare gli auguri a sua moglie, Chiara Ferragni, per il suo compleanno. La reazione di Fedez è stata di irritazione: “No, dai, lo vedi che sei un pia? Ma Michelle, io ti do l’opportunità di fare finalmente delle cose giornalistiche belle e tu mandi tutto in vaa con queste cose. Se devo fare gli auguri, glieli faccio personalmente, mica li faccio con te. Faglieli tu”. Di fronte al rifiuto di Fedez, il giornalista ha poi rivolto personalmente gli auguri a Chiara Ferragni.

Dietro le quinte

Fedez preferisce mantenere certi aspetti della sua vita privata, come gli auguri alla moglie, lontani dalle telecamere. L’artista ha espresso la sua frustrazione per come certe occasioni mediatiche possano trasformarsi in momenti di pressione piuttosto che di celebrazione autentica.

Fedez ha, poi, discusso brevemente il suo incontro mancato con il presidente del Codacons, rivelando una certa apertura alla riconciliazione che non è stata corrisposta.