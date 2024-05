Amadeus condurrà X Factor su Nove, con lui Lazza e Achille Lauro giudici

0 Condivisioni acebook Twitter

Una rivoluzione televisiva si profila all’orizzonte con l’arrivo di Amadeus alla guida di una nuova edizione di X Factor, che potrebbe debuttare sul canale Nove. In campo, grandi nomi come Lazza e Achille Lauro potrebbero unirsi come giudici.

Nuovi orizzonti per Amadeus e X Factor

La televisione italiana potrebbe presto assistere a una significativa trasformazione con Amadeus, già noto per il suo ruolo di direttore artistico al Festival di Sanremo, che ora si prepara a intraprendere nuove avventure sul canale Nove, di proprietà di Discovery. Questo cambiamento segue la conclusione del suo lungo rapporto lavorativo con la Rai. Le voci su questa nuova direzione includono la possibilità che porti con sé anche il format de “I soliti ignoti”. Tuttavia, l’attenzione si concentra particolarmente sulla possibilità che Amadeus possa essere al timone di X Factor, il noto talent show, a partire dal 2025, una volta risolte le questioni legate ai diritti del format, attualmente in mano a Sky.

Negoziazioni in corso per la giuria

Le trattative sono in corso e vedono protagonisti due figure di spicco della scena musicale italiana, Lazza e Achille Lauro, entrambi in discussione per un ruolo da giudici nella potenziale nuova edizione di X Factor. A supportare Amadeus in queste delicate negoziazioni è Ferdinando Salzano, il nuovo manager del conduttore dopo la fine della collaborazione con Lucio Presta. Queste trattative potrebbero portare una ventata di freschezza e un nuovo stile al già popolare talent show, promettendo una stagione ricca di novità e sorprese.

Prospettive future e impatto sul panorama televisivo

Il possibile arrivo di Amadeus a capo di X Factor su Nove e la partecipazione di Lazza e Achille Lauro come giudici potrebbe non solo rinnovare il format ma anche offrire nuove dinamiche e attrattive al pubblico italiano. Se confermato, questo cambiamento rappresenterà una svolta significativa per il panorama dei talent show in Italia, combinando esperienza e innovazione in un mix che promette di catturare l’attenzione degli spettatori.