Enrico Mentana minaccia di lasciare La7 dopo lo scontro con la Gruber, rende pubbliche le sue condizioni per restare

La tensione tra Enrico Mentana e Lilli Gruber raggiunge un punto critico. Mentana, storico volto del telegiornale, minaccia di lasciare La7 a causa di un conflitto nato da uno sforo di programmazione.

Il conflitto scoppia in diretta

Durante la recente messa in onda del telegiornale di Enrico Mentana, un ritardo di 14 minuti ha causato il posticipo del programma “Otto e mezzo”, condotto da Lilli Gruber. Questa situazione ha scatenato una reazione negativa da parte di Gruber, che ha espresso il suo disappunto in diretta, riferendosi allo sforo come a una forma di “incontinenza”, un commento che ha visibilmente infastidito Mentana. In risposta, Mentana ha sottolineato la sua professionalità nel dirigere il telegiornale per 14 anni senza mai mancare di rispetto a un collega e ha richiesto la stessa cortesia in cambio. Egli ha dichiarato: “Non ho mai offeso nessun collega. Gradirei reciprocità, e gradirei che da parte dell’azienda non ci fosse quel mutismo che accompagna la vicenda da 24 ore. Domani sera vedremo cosa succede. Altrimenti ne trarrò le mie conclusioni. E le dirette conseguenze”.

La risposta di Mentana e le implicazioni future

Mentana ha espresso il suo disagio per il silenzio dell’azienda riguardo alle parole di Gruber, affermando che se la situazione non verrà risolta, trarrà le sue conclusioni, lasciando intendere la possibilità di un suo addio alla rete. Questo episodio aggiunge un ulteriore strato di tensione nei già complessi rapporti interni alla rete, con Mentana che non esclude di poter considerare altre offerte, incluso un potenziale passaggio al canale Nove di Warner Bros. Discovery, che sta cercando di rafforzare il proprio settore dell’informazione. In una dichiarazione, Mentana ha sottolineato: “Finora nessuno tra i vertici di La7 ha sentito il bisogno di prendere le distanze. A questo punto le distanze, come è doveroso, le prendo io, dai maleducati e dagli ignavi”.