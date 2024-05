Il vaccino AstraZeneca ritirato da tutto il mondo: la decisione dopo l’ammissione degli effetti collaterali

0 Condivisioni acebook Twitter

In una mossa significativa, AstraZeneca ha comunicato il ritiro a livello mondiale del suo vaccino contro il Covid-19, denominato Vaxzevria. Questa decisione arriva dopo rivelazioni importanti emerse in ambito giudiziario riguardo agli effetti collaterali del vaccino.

Riconoscimento degli effetti collaterali

Durante un procedimento legale a Londra, AstraZeneca ha ammesso per la prima volta che il Vaxzevria può causare trombosi come un raro effetto collaterale. Questa ammissione è particolarmente significativa poiché potrebbe innescare una serie di richieste di risarcimento multimilionari. I media britannici hanno messo in luce come tale rivelazione giudiziaria possa aprire la strada a future battaglie legali, con possibili grandi implicazioni finanziarie per l’azienda.

Motivi del ritiro e impatti futuri

L’azienda ha citato l’eccedenza di vaccini aggiornati disponibili sul mercato come uno dei motivi principali per il ritiro del Vaxzevria. Con numerose alternative ora disponibili e una maggiore comprensione degli effetti collaterali, AstraZeneca si trova in una posizione in cui è necessario riconsiderare la distribuzione del suo prodotto. Il ritiro dal mercato comporterà la cessazione delle vendite in Europa e in altre regioni, segnando un punto di svolta nella gestione della pandemia da parte dell’azienda.

Il ritiro di Vaxzevria da parte di AstraZeneca rappresenta un evento significativo nel panorama globale della sanità pubblica, riflettendo la dinamica in continua evoluzione della risposta alla pandemia di Covid-19 e l’adattamento delle strategie vaccinali alla luce delle nuove informazioni scientifiche e delle risposte del pubblico.