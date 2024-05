Puglia, annullata la presentazione del libro di Roberto Vannacci: “Ci sono state troppe offese”

0 Condivisioni acebook Twitter

La presentazione del libro “Il mondo al contrario” dell’autore e candidato alle elezioni Europee con la Lega, Roberto Vannacci, prevista per il 14 maggio a Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi, è stata annullata. L’organizzatore dell’evento, Raffaele Missere, ha comunicato la decisione in risposta a una serie di offese ricevute dopo l’annuncio dell’evento.

Contesto delle offese

Le offese, secondo Missere, provenivano da “ambienti abituati ad imporre la loro cultura e figli di una storia che andrebbe cancellata in un contesto di democrazia”. Questa situazione ha portato alla decisione di annullare la presentazione per evitare ulteriori controversie e possibili disagi. Missere ha sottolineato che le critiche non sono state limitate a commenti leggeri, ma hanno incluso attacchi diretti sia all’autore del libro sia agli organizzatori dell’evento.

Reazioni e conseguenze

L’annullamento ha suscitato un dibattito riguardo la libertà di espressione e la tolleranza culturale, mettendo in luce le tensioni che possono emergere quando la cultura politica diventa oggetto di confronto pubblico. Missere ha anche annunciato che tutti i messaggi ricevuti saranno valutati attentamente e che sarà compito degli organizzatori sottoporre i casi più gravi all’attenzione delle autorità competenti.