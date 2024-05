Tragico incidente stradale, perde la vita una bambina di 5 anni, era in auto con la nonna e il fratellino

0 Condivisioni acebook Twitter

Un drammatico incidente stradale si è verificato nella tarda serata di martedì 7 maggio sull’ex Statale 671, nel territorio comunale di Clusone, in provincia di Bergamo. Una bambina di soli 5 anni è morta a seguito di uno scontro frontale tra due vetture, mentre altre persone sono rimaste ferite, alcune gravemente.

Dettagli dell’incidente

La vittima, una bambina di 5 anni, viaggiava in auto con la nonna settantenne e il fratello di 9 anni. Durante l’incidente, la bambina è deceduta sul colpo, mentre il fratello ha subito la frattura del femore. La nonna e i due occupanti dell’altra auto, una BMW che procedeva in direzione opposta, sono tra i feriti gravi.

L’incidente è avvenuto intorno alle 23:00 vicino a San Lorenzo di Rovetta. La dinamica precisa dello scontro è ancora oggetto di indagini, ma le prime informazioni indicano che le due vetture si sono scontrate frontalmente in circostanze ancora da chiarire.

Soccorso e indagini

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorsi: due elicotteri provenienti da Brescia e da Sondrio, due automediche e quattro ambulanze hanno lavorato per assistere i feriti. I vigili del fuoco, con squadre dei distaccamenti di Clusone e Gazzaniga, hanno collaborato nelle operazioni di soccorso.

I carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Clusone hanno effettuato i rilievi per determinare le responsabilità dell’accaduto, in un’indagine che si preannuncia complessa per ricostruire l’esatta dinamica e le cause dell’incidente.