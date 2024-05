Affari Tuoi: Martina e Andrea non se la sentono di rischiare e accettano 31.000€, la scelta si è rivelata saggia

0 Condivisioni acebook Twitter

Nella puntata di “Affari Tuoi” trasmessa su Rai1 ieri, martedì 7 maggio 2024, Martina, proveniente da Cecina (Livorno), e il suo compagno Andrea hanno vissuto momenti di alta tensione. Dopo una partita ricca di colpi di scena, la coppia ha deciso di accettare l’offerta di 31.000€ dal “dottore”, evitando così di scoprire se nel loro pacco ci fossero i 200.000€.

Svolgimento della partita

La puntata è stata caratterizzata da una serie di momenti intensi, iniziando con un piccolo disaccordo sulla scelta dei pacchi. Andrea ha scelto il pacco numero 15 della Sicilia, nonostante Martina avesse delle riserve a causa di un ricordo personale legato a quella data e regione. La partita è proseguita con alti e bassi, e verso la fine, i pacchi rimasti contenevano 50€, 100€, 75.000€ e 200.000€.

Martina e Andrea, dopo aver visto andare via il pacco da 75.000€, sono stati messi di fronte a una nuova offerta del dottore di 31.000€. Con solo il pacco da 200.000€ come grande cifra rimasta, la tensione in studio era palpabile.

Decisione e riflessioni

Dopo un’intensa riflessione, e nonostante la tentazione di continuare, Martina ha deciso di accettare l’offerta di 31.000€, spinta dalle considerazioni sulla loro vita lavorativa e personale. “Abbiamo sempre lavorato come matti, anche d’estate… Le cose importanti nella vita sono altre, a prescindere dal denaro,” ha condiviso Martina, evidenziando il valore che danno alle esperienze e al tempo con gli amici più che al puro guadagno economico.

Epilogo

La decisione si è rivelata saggia, poiché è stato poi rivelato che il pacco di Martina non conteneva i 200.000€. Questo episodio di “Affari Tuoi” si chiude con la coppia che porta a casa 31.000€, dopo aver evitato un possibile grande rischio.