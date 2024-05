Bimbo di 8 anni scende da scuolabus e viene trravolto da un’auto, è gravissimo

0 Condivisioni acebook Twitter

Bambino di otto anni gravemente ferito dopo essere stato investito a Lutago, trasportato d’urgenza all’ospedale di Bolzano.

Tragico incidente a Lutago

Un bambino di otto anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Bolzano dopo un terribile incidente avvenuto a Lutago, in Valle Aurina. Il piccolo, appena sceso dallo scuolabus, è stato tragicamente investito da una Fiat Panda. L’impatto lo ha sbalzato violentemente contro un furgone in arrivo, sotto il quale il bambino è finito, rimanendo intrappolato.

Mobilizzazione dei soccorsi

Immediata è stata la risposta dei soccorritori: i vigili del fuoco, la Croce Bianca, la polizia stradale e l’elisoccorso Pelikan 2 hanno lavorato con urgenza per assistere il giovane. Dopo un primo trasporto a Brunico, la gravità delle lesioni ha richiesto il trasferimento all’ospedale di Bolzano. Questo incidente riporta alla memoria un altro grave evento avvenuto sempre a Lutago, nel gennaio del 2020, che causò la morte di 7 persone.

Dettagli dell’accaduto e interventi

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 8 maggio. Dopo essere stato colpito dalla Fiat Panda, il bambino è stato scaraventato contro un camion. Il conducente del camion, non trovando inizialmente il bambino, ha temuto che fosse caduto nel vicino torrente Aurino e ha allertato i soccorsi. Fortunatamente, è stato scoperto sotto il mezzo contro cui era stato lanciato. Nonostante la situazione critica, il bambino non è stato intubato durante il trasporto d’urgenza in ospedale.