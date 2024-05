Rita muore a 27 anni, dopo tre giorni d’agonia, era stata investita mentre attraversava la strada

0 Condivisioni acebook Twitter

Dolore e commozione per la scomparsa di Rita Granata, 27 anni, dopo un tragico incidente a Fuorigrotta, Napoli.

Un tragico destino

Rita Granata, una giovane di 27 anni, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto a Fuorigrotta, nella periferia ovest di Napoli, il 5 maggio. Mentre attraversava la strada in via Leopardi, Rita è stata colpita da un’automobile. Il conducente, dopo aver provocato l’incidente, si è allontanato dal luogo senza prestare soccorso, per poi fare ritorno successivamente. La ragazza è stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale San Paolo, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Nonostante gli sforzi dei medici, Rita Granata è deceduta dopo tre giorni di ricovero.

L’indagine e la comunità in lutto

Il conducente dell’automobile, un giovane di 24 anni, è stato identificato dalle autorità e sottoposto a esami tossicologici per determinare la presenza di alcol o droghe nel suo sangue al momento dell’incidente. La comunità di Fuorigrotta e l’Università L’Orientale di Napoli, dove Rita si era laureata nel 2021, sono in lutto. La giovane, che era anche una candidata alle elezioni comunali nelle X e V Municipalità con Alessandra Clemente sindaco, è ricordata per il suo impegno e la sua professionalità.

Il ricordo nel mondo del judo

Rita Granata era anche un’attiva praticante di judo, e la sua scomparsa ha profondamente colpito la comunità sportiva. La Fijlkam Campania Judo Promozione e Sviluppo ha pubblicato un messaggio commovente: “Oggi è un giorno tristissimo per il judo campano. Rita era una figura di valore nel nostro comitato, presente a tutte le manifestazioni, sempre educata, rispettosa e professionale. Nei mesi scorsi, parlando con il maestro Bruno D’Isanto, si era espressa la volontà di farla crescere professionalmente. Il suo passaggio lascia un vuoto enorme e preghiamo che Dio dia la forza ai suoi genitori di sopportare questo dolore. Ciao Rita, ti ricorderemo nel migliore dei modi, è una promessa.”