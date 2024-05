Raffaella Fico e le sue storie, “Cristiano Ronaldo il primo amore, Balotelli infedele”

0 Condivisioni acebook Twitter

Raffaella Fico rivela i dettagli delle sue storie d’amore con Cristiano Ronaldo e Mario Balotelli nel programma “Storie di Donne al bivio”.

L’incontro inaspettato con Cristiano Ronaldo

Raffaella Fico, ospite di Monica Setta in “Storie di Donne al bivio”, ha parlato del suo primo grande amore, Cristiano Ronaldo. La loro storia iniziò quando Raffaella aveva appena compiuto 20 anni, durante un evento in Sardegna. Sorprendentemente, all’epoca, lei non aveva idea di chi fosse Ronaldo: “Si avvicinò, cominciò a corteggiarmi e ci scambiammo il numero. Così cominciò questa piccola storia. Io non sapevo neanche chi fosse. Ero con il mio agente che mi disse ‘Guarda chi hai cuccato’ e gli chiesi chi fosse, mi spiegò che era uno dei calciatori più forti del mondo. Non mi aspettavo che guardasse me.”

La loro relazione è descritta da Fico come “bella e intensa”, e lei lo considera il suo primo vero fidanzato. Ronaldo la conquistò con gesti romantici, come invitarla a ballare e regalarle una rosa. La prima volta che si incontrarono fu lei a raggiungerlo in Portogallo, segno di un corteggiamento tradizionale ma efficace.

La turbolenta relazione con Mario Balotelli

Passando a un capitolo più recente della sua vita, Raffaella racconta la sua lunga relazione con Mario Balotelli, con cui ha avuto la figlia Pia. “L’ho visto la prima volta in una discoteca, dove ero andata con sua sorella, che avevo conosciuto all’Isola dei Famosi. Lui si fece dare il mio numero, poi cominciammo a sentirci, mi invitò ad uscire e alla fine della serata dal portabagagli dell’auto ha tirato fuori un mazzo di rose.”

Dopo un anno e mezzo di relazione, nacque Pia: “Dopo i primi tre mesi abbiamo provato ad averla, poi è arrivata. Lui poi, forse perché troppo giovane e un po’ peperino, non se l’è sentita all’inizio di fare il padre, ma io non covo rancore, a lui ho perdonato tutto, anche i tradimenti”. La loro relazione è stata segnata da numerose infedeltà da parte di Balotelli, che Raffaella ha perdonato perché “ero molto innamorata”.

Il rapporto tra i due si è complicato nel tempo, specialmente quando Balotelli ha chiesto il test del DNA per confermare la paternità di Pia: “Lui all’inizio era molto contento della gravidanza, poi cambiò idea. Ho dovuto fare da mamma e da papà. Per fortuna c’era la mia famiglia che mi aiutava. Ma oggi sono contentissima”. Nonostante i problemi, Balotelli vede regolarmente la figlia, e Raffaella conclude ammettendo che lui è stato “il grande amore della mia vita”.