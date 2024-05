Bari festa di San Nicola, per la prima volta nella storia senza fuochi, colpa di un debito non pagato, rimandati a domani?

0 Condivisioni acebook Twitter

Annullo definitivo dello spettacolo pirotecnico per la sagra di San Nicola a Bari: controversie e mancati pagamenti causano la cancellazione.

Il contenzioso che ha spento i fuochi

La tradizionale festa di San Nicola a Bari quest’anno subirà una modifica significativa: il rinomato spettacolo pirotecnico è stato definitivamente annullato. Le voci dei giorni scorsi si sono trasformate in realtà quando questa mattina e alle 9.45 non ci sono stati lanci di fuochi d’artificio. La Emotion Fireworks di Gioia del Colle, l’azienda incaricata dello show, ha confermato che non ci sarà alcun spettacolo.

La causa principale di questo annullamento risiede in un mancato pagamento da parte del comitato organizzatore. La Emotion Fireworks aveva inviato una diffida al comitato richiedendo il saldo dovuto. Di fronte al rifiuto degli organizzatori di effettuare il pagamento, l’azienda ha richiesto la rimozione del suo nome dal programma della festa. Tentativi di negoziare un nuovo contratto sono falliti, portando alla decisione finale di annullare l’evento pirotecnico.

Ripercussioni e tentativi di recupero

Bari si trova ora in una situazione inusuale, con i cittadini che questa sera non potranno godere dei fuochi d’artificio previsti per le 22:00. Il comitato organizzatore sta cercando di ottenere l’autorizzazione per esplodere i fuochi d’artificio, ma questa documentazione richiede tempo e non è immediata.

C’è una possibilità remota che lo spettacolo possa essere recuperato domani, 9 maggio. Il comitato ha contattato un’altra ditta per tentare di organizzare un nuovo spettacolo pirotecnico sul mare, ma per ora resta solo un tentativo.

Un evento senza precedenti

Questa è la prima volta nella storia della festa di San Nicola a Bari che lo spettacolo pirotecnico viene cancellato in modo definitivo. La situazione ha lasciato molti baresi delusi, in attesa di capire se ci sarà un’opportunità di recuperare almeno parte delle celebrazioni con un nuovo spettacolo di fuochi d’artificio.

La speranza ora è che le soluzioni alternative possano offrire ai cittadini di Bari e ai visitatori un finale festivo, nonostante gli ostacoli e le controversie di quest’anno.