Bari festa di San Nicola, il mistero della mancata esibizione delle frecce tricolori

Le Frecce Tricolori sorvoleranno Trani il 12 maggio 2024, mentre Bari resta fuori dal calendario degli eventi.

Trani accoglie le Frecce Tricolori

Le Frecce Tricolori, la rinomata Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) dell’Aeronautica Militare italiana, hanno annunciato il loro calendario per il 2024. Tra gli appuntamenti previsti, spicca l’esibizione a Trani il 12 maggio. Questa performance rappresenta l’unica tappa in Puglia per l’anno, attirando l’attenzione di appassionati e turisti.

La scelta di Trani come sede dell’esibizione ha suscitato entusiasmo tra i residenti e le autorità locali, che vedono nell’evento una magnifica opportunità per promuovere il territorio e la sua cultura. L’esibizione delle Frecce Tricolori è un evento spettacolare che attira spettatori da tutto il Paese, grazie alle incredibili acrobazie aeree e al tricolore italiano dipinto nel cielo.

Bari esclusa dal calendario

A differenza dell’anno scorso, quando Bari aveva ospitato la Pattuglia Acrobatica Nazionale in agosto per il centenario dell’Aeronautica militare, quest’anno la città non figura nel calendario delle esibizioni. Nel 2022, le Frecce Tricolori avevano partecipato anche alla festa patronale di San Nicola, ma quest’anno il capoluogo pugliese non avrà questo privilegio.

L’assenza di Bari dal calendario delle esibizioni delle Frecce Tricolori ha lasciato molti fan delusi, soprattutto considerando la storica presenza della pattuglia nella città negli anni passati. Questa decisione ha suscitato diverse speculazioni, ma rimane chiaro che il focus per il 2024 sarà su altre località italiane.

Il tour e gli appuntamenti della PAN

La stagione 2024 delle Frecce Tricolori si aprirà il 21 marzo con un sorvolo a Pozzuoli, segnando l’inizio di un’intensa serie di eventi che culminerà il 4 novembre a Roma. Uno degli highlight del calendario è il tour in Nord America, programmato tra giugno e agosto, dove i piloti dei velivoli MB.339PAN si esibiranno in numerose città del Canada e degli Stati Uniti.

Questo tour internazionale sottolinea l’importanza e il prestigio delle Frecce Tricolori non solo in Italia ma anche all’estero, dove la pattuglia acrobatica è ambasciatrice dell’eccellenza e della precisione italiane.